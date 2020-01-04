Гроб, мертвые птицы и священники-нарушители. Главные рязанские скандалы 2019 года

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Подводя итоги 2019 года, мы не можем пройти мимо главных скандалов. Тем более, что поводов было вполне достаточно. В тексте мы постарались не касаться криминальных историй и убийств. Здесь «чертова дюжина» скандалов, которые выходили за пределы нашего региона, а иногда и страны.
Митрополит Марк и «Ирония судьбы»
Прошлый год начался со скандала, в центре которого оказался рязанский митрополит Мара. Владыка в своем видеоблоге
В РПЦ от позиции Марка открестились и
Другое мнение высказал протоиерей Всеволод Чаплин, который поддержал рязанского митрополита и на своей странице в Facebook написал, что «Церковь думает так, как владыка Марк».
Исполнитель главной роли в фильме Андрей Мягков обиделся на критику и
«Среди выступлений, которые прозвучали со стороны деятелей культуры и российских общественных деятелей, недовольных мнением митрополита, не было сказано ни слова по сути прозвучавшей позиции. А когда сказать нечего, остается лишь злословить, — так
Священники-нарушители
На этом скандалы с участием священнослужителей не заканчиваются. В конце ноября клирик Казанского женского монастыря Владимир Покровский жестоко
На следующий день после этого священника на год
В отношении Покровского возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Мужчина
Ровно через месяц на видео сняли священника, который припарковал джин на тротуаре, а затем
Епархия временно
Сорванные погоны десантников у памятника Маргелову
В апреле десятки курсантов рязанского училища ВДВ
Минобороны в свою очередь пообещало наказать руководителей курсантов, но спустя месяц из училища
Уголовное дело о «Детском питании»
В 2019 году уголовное дело о «Детском питании» стало обрастать новыми подробностями. В феврале вице-мэра Сергея Пашкевича
Пашкевича обвинили в получении крупной взятки и
Спустя месяц суд
Дворецкий свою вину решил признать и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По неофициальной версии, бывший директор «Детского питания» находится на свободе, а остальные фигуранты уголовного дела по сей день под арестом.
Детская площадка-призрак в Лесопарке
По предыдущему уголовному делу и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов проходил как свидетель, но он и подумать не мог, что спустя несколько месяцев сам окажется на скамье подсудимых.
В мае на форуме ОНФ журналист Ирина Чепелева пожаловалась президенту Владимиру Путину, что в рязанском Лесопарке до сих пор нет детской площадки, которую должны были купить полгода назад за четыре миллиона.
Президента эта история возмутила, и он во время прямого эфира попросил главу СКР
Однако снежный ком было уже не остановить. После нескольких обысков, следственный комитет
Сергея Карабасова
Чиновников
Озеро «Дикая утка»
На медиафоруме ОНФ президенту также
Водоем за Северным обходом начали осушать и засыпать отходами и землей еще с конца 2018 года. Даже после жалобы Путину, озеро продолжили уничтожать.
Тогда на владельцев участка
В июне рязанские ученые смогли доказать, что «Дикая утка» — природный водоем. Это позволило
Из всех перечисленных в тексте скандалов лишь этот удалось положительно разрешить в течение года.
Уголовное дело ректора РГУ
В список разрешенных скандалов могло попасть и уголовное дело ректора РГУ Андрея Минаева, но пока не задалось.
Без шуток — оно началось 1 апреля, когда
Следователи выяснили, что руководство вуза фиктивно выдало премии деканам, оставив себе более миллиона рублей.
Деньги якобы пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации, однако, как мы уже знаем, по некоторым направлениям вуз ее все равно лишился.
Кирьянову
Позже Минаев все-таки оказался под домашним арестом, а в ноябре в отношении ректора и его заместителя вовсе
Выяснилось, что выданные в качестве премии деньги пошли на покупку бумаги и расходных материалов к офисной технике, продукции с символикой вуза и различных предметов служебного пользования.
Причиненный вред подсудимые загладили, извинившись перед коллективом РГУ, а также
После этого Минаев вернулся на работу в РГУ, однако прокуратура вновь
«Лесная сказка» для пострадавших детей из Иркутской области
В августе в сасовский лагерь «Лесная сказка»
После жалобы в лагере устроили проверку
Дети в итоге вернули домой, но альтернативного отдыха им так и не предложили.
Выяснилось, что руководство иркутского региона привлек сасовский лагерь низкой стоимостью путевки.
По итогам проверок, в лагере
Пес Мухтар
В августе в селе Гавриловское Сасовского района 49-летний местный житель
Мухтара
Зоозащитники потребовали
Делом
Псу
Полиция хотела прекратить дела с назначением штрафа, но суд отправил дело на дальнейшее расследование.
Закрытие института культуры
О закрытии вуза стало известно в первый день учебного года — 1 сентября.
Одной из причин для этого стало аварийное здание, однако позже в кулуарных разговорах руководство головного вуза призналось в нерентабельности «кулька».
Студенты пытались спасти филиал и создали
Вуз закрыли в середине октября. Студентам предложили перевестись в Москву. Также шесть специальностей удалось сохранить в Рязани, в педуниверситете. Однако обучение в РГУ
Свое существование «кулек» прекратил 11 декабря, когда
Выдворение американской делегации из Рязани
В декабре в Рязань прибыла группа сотрудников университета Буффало. Американцы прочитали небольшую лекцию перед студентами рязанского «Политеха»,
Иностранцам обвинили в преподавательской деятельности без необходимой визы (у гостей Рязани они были туристические). На суде в качестве свидетелей выступили студентка и сотрудница «Политеха».
Делегацию признали виновной, назначили штраф и на следующий день
Позже в университете Буффало
Мертвые птицы на улицах Рязани
Мертвые птицы, без преувеличения, стали главным трендом уходящего года. С ноября рязанцы стали жаловаться, что
Столичные эксперты предположили, что птицы могли
Ветеринары общих для человека и животных инфекционных и паразитарных заболеваний в трупах птиц
Рязанские зоологи
В итоге тушки птиц исследовали пять независимых лабораторий из Москвы и Воронежа. И по словам губернатора, причиной гибели птиц стал не воздух, а пищевое
Елочка, которая не смогла…
На концерте, посвященном старту проекта «Новогодняя столица»,
После казуса рязанцы с критикой
В итоге выкрутиться из ситуации удалось 14 декабря. На очередном мероприятии Дед Мороз со Снегурочкой объяснили, что 7 декабря зажглась главная елка России на Лыбедском бульваре с гербами 85 регионов. После этого они попытались зажечь елку кричалкой, но у них вновь не получилось.
Тогда на сцену вышел десантник, который
Помимо перечисленных скандалов, 2019 год запомниться и другими обсуждаемыми ситуациями, например, появлением гроба с мертвым человеком у здания мэрии,
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