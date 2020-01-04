Гроб, мертвые птицы и священники-нарушители. Главные рязанские скандалы 2019 года

Подводя итоги 2019 года, мы не можем пройти мимо главных скандалов. Тем более, что поводов было вполне достаточно. В тексте мы постарались не касаться криминальных историй и убийств. Здесь «чертова дюжина» скандалов, которые выходили за пределы нашего региона, а иногда и страны.

Митрополит Марк и «Ирония судьбы»

Прошлый год начался со скандала, в центре которого оказался рязанский митрополит Мара. Владыка в своем видеоблоге заявил , что фильм «Иронии судьбы, или С легким паром», который россияне традиционно смотрят перед Новым годом, «противоречит христианским ценностям» и «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

В РПЦ от позиции Марка открестились и назвали фильм «прекрасной и доброй новогодней сказкой».

Другое мнение высказал протоиерей Всеволод Чаплин, который поддержал рязанского митрополита и на своей странице в Facebook написал, что «Церковь думает так, как владыка Марк».

Исполнитель главной роли в фильме Андрей Мягков обиделся на критику и обозвал Марка «недалеким».

«Среди выступлений, которые прозвучали со стороны деятелей культуры и российских общественных деятелей, недовольных мнением митрополита, не было сказано ни слова по сути прозвучавшей позиции. А когда сказать нечего, остается лишь злословить, — так поставила точку в истории рязанская епархия в своем официальном заявлении.

Священники-нарушители

На этом скандалы с участием священнослужителей не заканчиваются. В конце ноября клирик Казанского женского монастыря Владимир Покровский жестоко избил свою миниатюрную жену (ее рост 150 сантиметров) на глазах у четверых детей. Оказалось, что женщина долгое время терпела побои и после очередного избиения решила публично об этом заявить.

На следующий день после этого священника на год отстранили от службы и отправили работать поваром в семинарии.

В отношении Покровского возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Мужчина пытался просить у жены прощения, но та скрывается от него и планирует развестись.

Ровно через месяц на видео сняли священника, который припарковал джин на тротуаре, а затем проехал на «красный». Мужчину удалось найти, им оказался настоятель Никольского храма села Киселево Старожиловского района. Он объяснил свой поступок высоким давлением и пережитым ранее сердечным приступом. Кроме того, священник публично на камеру извинился за свое нарушение ПДД.

Епархия временно отстранила его от работы и отправила на послушание в Спасо-Преображенский Пронский монастыр. ьСпустя два дня иеромонах Сергий скончался , по мнению прихожан его храма, священник не смог пережить травлю, которая началась в интернете.

Сорванные погоны десантников у памятника Маргелову

В апреле десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова. Так они отреагировали на изменение традиционного цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый. Позже в училище пояснили, что изменения коснулись только полевого камуфляжа, а не офисной и парадной форм. Экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов назвал акцию провокацией.

Минобороны в свою очередь пообещало наказать руководителей курсантов, но спустя месяц из училища уволили самих «участников акции». Курсанты пытались судиться, но восстановиться им не удалось.

Уголовное дело о «Детском питании»

В 2019 году уголовное дело о «Детском питании» стало обрастать новыми подробностями. В феврале вице-мэра Сергея Пашкевича задержали в рабочем кабинете и под конвоем доставили в следственный изолятор. Его удалось задержать благодаря показаниям директора «Детского питания» Александра Дворецкого, который получал взятки за победу в тендерах на поставку продуктов.

Пашкевича обвинили в получении крупной взятки и отправили в СИЗО, позже его отстранили от должности.

Спустя месяц суд арестовал Павла Пущина — бывшего советника министра экономического развития России Максима Орешкина. Пущин, работая в представительстве Рязанской области в столице, помогал получать взятки от поставщиков «Детского питания».

Дворецкий свою вину решил признать и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По неофициальной версии, бывший директор «Детского питания» находится на свободе, а остальные фигуранты уголовного дела по сей день под арестом.

Детская площадка-призрак в Лесопарке

По предыдущему уголовному делу и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов проходил как свидетель, но он и подумать не мог, что спустя несколько месяцев сам окажется на скамье подсудимых.

В мае на форуме ОНФ журналист Ирина Чепелева пожаловалась президенту Владимиру Путину, что в рязанском Лесопарке до сих пор нет детской площадки, которую должны были купить полгода назад за четыре миллиона.

Президента эта история возмутила, и он во время прямого эфира попросил главу СКР разобратьс я с пропажей. Прямо во время трансляции в следком вызвали Сергея Карабасова, позже выяснилось, что площадка никуда не пропадала . Ее просто установили в другом месте.

Однако снежный ком было уже не остановить. После нескольких обысков, следственный комитет арестовал подписавшего акт о приеме работ начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева. Кроме того, в СИЗО оказался директор организации ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов, который занимался изготовлением детской площадки для Лесопарка.

Сергея Карабасова задержали после возвращения из отпуска, прямо в аэропорту.

Чиновников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, несмотря на то, что площадку смогли отыскать. Свою вину Карабасов не признает и до сих пор остается в СИЗО. Ковалева и Пузанова уже отпустили под домашний арест.

Озеро «Дикая утка»

На медиафоруме ОНФ президенту также пожаловались на уничтожение озера «Дикая утка», где обитают птицы из Красной книги

Водоем за Северным обходом начали осушать и засыпать отходами и землей еще с конца 2018 года. Даже после жалобы Путину, озеро продолжили уничтожать.

Тогда на владельцев участка подал в суд природоохранный прокурор. Также на защиту озера вставал шоумен Сергей Зверев и тысячи рязанцев с петициями и жалобами в полицию.

В июне рязанские ученые смогли доказать, что «Дикая утка» — природный водоем. Это позволило выиграть суд и прекратить уничтожение озера.

Из всех перечисленных в тексте скандалов лишь этот удалось положительно разрешить в течение года.

Уголовное дело ректора РГУ

В список разрешенных скандалов могло попасть и уголовное дело ректора РГУ Андрея Минаева, но пока не задалось.

Без шуток — оно началось 1 апреля, когда Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

Следователи выяснили, что руководство вуза фиктивно выдало премии деканам, оставив себе более миллиона рублей.

Деньги якобы пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации, однако, как мы уже знаем, по некоторым направлениям вуз ее все равно лишился.

Кирьянову отпустили под подписку о невыезде, а вот Минаева арестовали, несмотря на массовую поддержку в публичном пространстве и на суде .

Позже Минаев все-таки оказался под домашним арестом, а в ноябре в отношении ректора и его заместителя вовсе прекратили уголовное дело.

Выяснилось, что выданные в качестве премии деньги пошли на покупку бумаги и расходных материалов к офисной технике, продукции с символикой вуза и различных предметов служебного пользования.

Причиненный вред подсудимые загладили, извинившись перед коллективом РГУ, а также пожертвовав деньги на уставную деятельность вуза.

После этого Минаев вернулся на работу в РГУ, однако прокуратура вновь потребовала вернуть дело в суд.

«Лесная сказка» для пострадавших детей из Иркутской области

В августе в сасовский лагерь «Лесная сказка» приехали 179 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. На следующий же день они пожаловались за «адовые» условия в лагере и попросили увезти их обратно.

После жалобы в лагере устроили проверку прокуратура , министр образования Иркутской области и следователи . Рязанскому губернатору Николаю Любимову пришлось извиняться за испорченный отдых школьников.

Дети в итоге вернули домой, но альтернативного отдыха им так и не предложили.

Выяснилось, что руководство иркутского региона привлек сасовский лагерь низкой стоимостью путевки.

По итогам проверок, в лагере нашли ряд нарушений. В итоге директору назначили штраф в размере трех тысяч рублей, а зампреду правительства Рязанской области вынесли представление.

Пес Мухтар

В августе в селе Гавриловское Сасовского района 49-летний местный житель забил вилами свою собаку по кличке Мухтар. После этого хозяин животного вызвал ветеринара, чтобы усыпить собаку, и вывез Мухтара на ферму. Пес смог выжить.

Мухтара госпитализировали , а позже успешно прооперировали .

Зоозащитники потребовали наказать владельца пса и запустили массовый флешмоб, который поддержали тысячи людей по всей стране.

Делом занялась Генпрокуратура, позже материалы передали в суд .

Псу удалось обрести новый дом, а вот хозяин до сих пор остается участником судебных разбирательств.

Полиция хотела прекратить дела с назначением штрафа, но суд отправил дело на дальнейшее расследование.

Закрытие института культуры

О закрытии вуза стало известно в первый день учебного года — 1 сентября.

Одной из причин для этого стало аварийное здание, однако позже в кулуарных разговорах руководство головного вуза призналось в нерентабельности «кулька».

Студенты пытались спасти филиал и создали петицию против его ликвидации, записали видеообращение к Мединскому и Путину . Сохранить вуз пытался и рязанский губернатор. Однако это не помогло.

Вуз закрыли в середине октября. Студентам предложили перевестись в Москву. Также шесть специальностей удалось сохранить в Рязани, в педуниверситете. Однако обучение в РГУ начнется только с 2020 года.

Свое существование «кулек» прекратил 11 декабря, когда лишился лицензии на образовательную деятельность.

Выдворение американской делегации из Рязани

В декабре в Рязань прибыла группа сотрудников университета Буффало. Американцы прочитали небольшую лекцию перед студентами рязанского «Политеха»,

Иностранцам обвинили в преподавательской деятельности без необходимой визы (у гостей Рязани они были туристические). На суде в качестве свидетелей выступили студентка и сотрудница «Политеха».

Делегацию признали виновной, назначили штраф и на следующий день выдворили из страны.

Позже в университете Буффало заявили , что «имело место недопонимание» между его сотрудниками и российским вузом из-за целей встречи. Американцы рассматривали свой визит как «открытую дискуссию», но в рязанском «Политехе», «по всей видимости, расценили это как официальную лекцию».

Мертвые птицы на улицах Рязани

Мертвые птицы, без преувеличения, стали главным трендом уходящего года. С ноября рязанцы стали жаловаться, что находят мертвых галок в разных микрорайонах. Фотографий с каждым днем становилось все больше и больше.

Столичные эксперты предположили, что птицы могли отравиться оксидом серы или фенолом, которые зачастую превышают ПДК в рязанском воздухе.

Ветеринары общих для человека и животных инфекционных и паразитарных заболеваний в трупах птиц не нашли.

Рязанские зоологи рассказал , что подобная гибель птиц происходит по всей стране.

В итоге тушки птиц исследовали пять независимых лабораторий из Москвы и Воронежа. И по словам губернатора, причиной гибели птиц стал не воздух, а пищевое отравление .

Елочка, которая не смогла…

На концерте, посвященном старту проекта «Новогодняя столица», не смогли зажечь новогоднюю елку. Дед Мороз из Великого Устюга вместе с рязанскими политиками кричалкой «Раз-два-три. Елочка гори!» трижды пытались зажечь елку, однако огни на ней так и не загорелись. Оказалось, что елку на площади установили за несколько минут до концерта, а огни повесить не успели.

После казуса рязанцы с критикой обрушились на организацию концерта. Помимо рязанцев, над инцидентом пошутил в своем шоу Иван Ургант.

В итоге выкрутиться из ситуации удалось 14 декабря. На очередном мероприятии Дед Мороз со Снегурочкой объяснили, что 7 декабря зажглась главная елка России на Лыбедском бульваре с гербами 85 регионов. После этого они попытались зажечь елку кричалкой, но у них вновь не получилось.

Тогда на сцену вышел десантник, который смог зажечь елку кричалкой «Шесть-два! Никто кроме нас».