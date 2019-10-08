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Делом искалеченного в Сасове пса Мухтара займется Генпрокуратура Об этом сообщили в
Надзорный орган отреагировал на обращение депутата Госдумы от Тульской области Олега Лебедева. В обращении он указал три случая жестокого обращения с животными: в Новосибирске — по живодерам, в Оренбурге — по массовой гибели кошек в приюте, в Рязани — по уголовному делу за жестокое обращение с Мухтаром.
«Следим за развитием событий и надеемся на адекватное расследование уголовных дел по 245 статье УК», — говорится в сообщении.
Напомним, в августе житель Сасовского района забил собаку вилами. В соцсетях рязанцы
Председатель облдумы Аркадий Фомин
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.