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16:50, 25 апреля 2019 37 384
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Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 1

Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками

Экс-командующий ВДВ, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отреагировал на скандал с курсантами десантного училища, сорвавшими погоны у памятника Маргелову. По его словам, ситуация «похожа на какую-то провокацию», передает РИА Новости.

«Могу сказать вам однозначно: бывших десантников не бывает. Как и то, что настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются», — заявил Шаманов.

Генерал-полковник подчеркнул, что решений об отмене голубых беретов и погон на повседневной и парадной форме нет.

«Все парадные расчеты ВДВ, которые сейчас готовятся к предстоящему Параду Победы во всех городах, пройдут в нашей исторической форме одежды», — уточнил он.

Как отметил Шаманов, погоны на полевой форме «должны быть все однообразны у всех без исключения от генерала до рядового, потому что это вопрос сохранения жизней».

«Рязанское училище готовит не мишени для снайперов, а командиров, которые должны заботиться о безопасности своих подчиненных», — подытожил генерал-полковник.

Ранее курсанты рассказали, почему сорвали погоны. Это прокомментировали в училище.


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