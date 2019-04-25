Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками

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Экс-командующий ВДВ, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отреагировал на скандал с курсантами десантного училища,
«Могу сказать вам однозначно: бывших десантников не бывает. Как и то, что настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются», — заявил Шаманов.
Генерал-полковник подчеркнул, что решений об отмене голубых беретов и погон на повседневной и парадной форме нет.
«Все парадные расчеты ВДВ, которые сейчас готовятся к предстоящему Параду Победы во всех городах, пройдут в нашей исторической форме одежды», — уточнил он.
Как отметил Шаманов, погоны на полевой форме «должны быть все однообразны у всех без исключения от генерала до рядового, потому что это вопрос сохранения жизней».
«Рязанское училище готовит не мишени для снайперов, а командиров, которые должны заботиться о безопасности своих подчиненных», — подытожил генерал-полковник.
Ранее курсанты рассказали,
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