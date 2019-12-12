Советский суд подтвердил информацию о выдворении сотрудников университета «Буффало» из России

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 10 декабря, в Рязани рассмотрели дела об административном правонарушении в отношении пяти сотрудников американского университета «Буффало». Об этом сообщили в Советском районном суде.
Дела возбудили по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ из-за того, что 6 декабря в рязанском «Политехе» они провели лекцию со студентами и преподавателями.
Суд признал граждан США виновными и назначил им штраф с выдворением за пределы страны «в виде контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации».
Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
Ранее
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМихайловец может лишиться водительских «прав» из-за психического расстройства
|
cледующая новость →Вжух и… Лиса проинспектировала пронский долгострой
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.