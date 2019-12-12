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11:56, 12 декабря 2019 293
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Советский суд подтвердил информацию о выдворении сотрудников университета «Буффало» из России

Советский суд подтвердил информацию о выдворении сотрудников университета «Буффало» из России

Во вторник, 10 декабря, в Рязани рассмотрели дела об административном правонарушении в отношении пяти сотрудников американского университета «Буффало». Об этом сообщили в Советском районном суде.

Дела возбудили по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ из-за того, что 6 декабря в рязанском «Политехе» они провели лекцию со студентами и преподавателями.

Суд признал граждан США виновными и назначил им штраф с выдворением за пределы страны «в виде контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации».

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Ранее сообщалось, что университет согласился на встречу, программа визита была отправлена в облправительство.


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