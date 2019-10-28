Избившего жену рязанского священника отправили на послушание поваром в семинарию

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Клирика Казанского женского монастыря Владимира Покровского, избившего жену, отправили на послушание поваром в Рязанскую семинарию. Об этом передает
В воскресенье, 27 октября, митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил иерею Владимиру Покровскому, клирику Казанского женского монастыря, год служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и злоупотребление спиртным.
И.о. руководителя информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков рассказал ТАСС, что факты инцидента «частично подтвердились».
«…владыка на год запретил ему служить и направил для исправления трудиться в Рязанскую семинарию поваром. Он имеет соответствующее образование», — уточнил Вилков.
Священник будет нести послушания на территории Казанского женского монастыря, где ранее служил клириком.
Как распорядился митрополит Рязанский и Михайловский Марк, большую часть зарплаты Владимира Покровского будут передавать жене и четверым детям.
Представитель Рязанской епархии пояснил, что ранее на Покровского также поступали жалобы, однако не были столь серьезными.
Собеседник пояснил, что священник сожалеет о случившемся и хочет сохранить семью, но супруга хотела подать на развод.
Владимир Покровский был рукоположен в 2012 году, в этом году закончил заочное обучение в Рязанской семинарии. Сейчас данные о нем отсутствуют на сайтах Рязанской епархии и Казанского женского монастыря Рязани.
Напомним, супруга Владимира Покровского написала заявление в полицию об избиении. Родственник женщины рассказал RZN.info, что у нее «гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга». По словам мужчины, священник
Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении «
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