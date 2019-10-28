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13:38, 28 октября 2019 90
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Избившего жену рязанского священника отправили на послушание поваром в семинарию

Избившего жену рязанского священника отправили на послушание поваром в семинарию

Клирика Казанского женского монастыря Владимира Покровского, избившего жену, отправили на послушание поваром в Рязанскую семинарию. Об этом передает ТАСС.

В воскресенье, 27 октября, митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил иерею Владимиру Покровскому, клирику Казанского женского монастыря, год служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и злоупотребление спиртным.

И.о. руководителя информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков рассказал ТАСС, что факты инцидента «частично подтвердились».

«…владыка на год запретил ему служить и направил для исправления трудиться в Рязанскую семинарию поваром. Он имеет соответствующее образование», — уточнил Вилков.

Священник будет нести послушания на территории Казанского женского монастыря, где ранее служил клириком.

Как распорядился митрополит Рязанский и Михайловский Марк, большую часть зарплаты Владимира Покровского будут передавать жене и четверым детям.

Представитель Рязанской епархии пояснил, что ранее на Покровского также поступали жалобы, однако не были столь серьезными.

Собеседник пояснил, что священник сожалеет о случившемся и хочет сохранить семью, но супруга хотела подать на развод.

Владимир Покровский был рукоположен в 2012 году, в этом году закончил заочное обучение в Рязанской семинарии. Сейчас данные о нем отсутствуют на сайтах Рязанской епархии и Казанского женского монастыря Рязани.

Напомним, супруга Владимира Покровского написала заявление в полицию об избиении. Родственник женщины рассказал RZN.info, что у нее «гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга». По словам мужчины, священник бил жену на глазах у четырех детей.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении «феминистским вбросом».

Фото из группы Рязанской семинарии «ВКонтакте»


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