Варламов записал видеообращение рязанским властям

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Блогер Илья Варламов записал видообращение рязанским властям. Ролик он опубликовал на своем YouTube-канале.
Видео он решил записать после того, как губернатор Николай Любимов
Отметим, что блогер опубликовал критические отзывы после
Любимов тогда ответил Варламову, что деревянные дома в центре снесли в 80-х годах. На это блогер
В новом видео Варламов
Блогер также прокомментировал информацию, появившуюся ранее в Telegram. В мессенджере распространилась запись о том, что Варламову платят 1,2 миллиона рублей за положительные отзывы о городе.
Он назвал информацию «дичью» и отметил, что подобной враждебностью политики показывают «любовь» к малой Родине.
«Любовь к малой Родине проявляется, когда вы знаете, что в Рязани есть историческое наследие, когда вы понимаете его ценность и делаете все, чтобы его сохранить», — сказал Варламов.
Он привел в пример города Европы и Азии, где активно сохраняют историческое наследие.
«Будущее поколение будет относиться к вам, как к варварам, которые уничтожают город прямо сейчас», — обратился к чиновникам Варламов.
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