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19:42, 28 октября 2019 352
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Варламов записал видеообращение рязанским властям

Варламов записал видеообращение рязанским властям

Блогер Илья Варламов записал видообращение рязанским властям. Ролик он опубликовал на своем YouTube-канале.

Видео он решил записать после того, как губернатор Николай Любимов ответил на критику Варламова об уничтожении исторического наследия Рязани.

Отметим, что блогер опубликовал критические отзывы после визита в Рязани в начале октября. По его словам, город превращают в «рядовую вычурную замухрышку».

Любимов тогда ответил Варламову, что деревянные дома в центре снесли в 80-х годах. На это блогер заявил, что «губернатор Рязанской области ненавидит его и Рязань».

В новом видео Варламов вновь сделал подборку фотографий деревянных зданий, которые Рязань потеряла в последние годы и подчеркнул, что уничтожаются «целые кварталы».

Блогер также прокомментировал информацию, появившуюся ранее в Telegram. В мессенджере распространилась запись о том, что Варламову платят 1,2 миллиона рублей за положительные отзывы о городе.

Он назвал информацию «дичью» и отметил, что подобной враждебностью политики показывают «любовь» к малой Родине.

«Любовь к малой Родине проявляется, когда вы знаете, что в Рязани есть историческое наследие, когда вы понимаете его ценность и делаете все, чтобы его сохранить», — сказал Варламов.

Он привел в пример города Европы и Азии, где активно сохраняют историческое наследие.

«Будущее поколение будет относиться к вам, как к варварам, которые уничтожают город прямо сейчас», — обратился к чиновникам Варламов.


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