Суд признал законным увольнение курсанта училища ВДВ после скандала с сорванными погонами

Рязанский гарнизонный военный суд отказался признать незаконным увольнение из воздушно-десантного училища курсанта Владимира Головина. Он был одним из участников акции с демонстративным снятием погон, которые положили к памятнику генералу армии Василию Маргелову курсанты в знак протеста, пишет « Коммерсант ».

По данным источника, из пятерых уволенных курсантов восстановиться попытался только один.

Как рассказал адвокат Сергей Скрехин, сначала участники акции получили дисциплинарные наказания. Но уже в мае-июне «пришло указание „сверху“ уволить всех пятерых курсантов».

«Двух из курсантов заставили написать заявления по собственному желанию», — сообщил юрист, добавив, что трое остальных отказались это сделать.

Однако на них почти сразу наложили по два дисциплинарных взыскания, после чего уволили за «систематическое нарушение воинской дисциплины». По словам Скрехина, взыскания были надуманными.

Рассмотрение иска Головина о признании приказа начальника училища о его увольнении незаконным и о восстановлении в должности курсанта училища шло в суде два дня. Бывший курсант пояснял, что на поступок со снятием погон его и товарищей толкнули разговоры о смене цвета погон на курсантской форме с голубого на общевойсковой, а отсутствие разъяснений породило у курсантов самые различные версии, вплоть до «унижения десантных символов и традиций». После того как началось давление со стороны командования, курсант, по его заявлению, написал рапорт.

«Меня ставят перед фактом: либо я ухожу по собственному желанию с последующим восстановлением и нормальной характеристикой, либо меня увольняют за нарушение дисциплины и устава, что полностью закрывает мне доступ в войска», — пояснил Головин.

Представители командования училища настаивали, что первое предупреждение о неполном служебном соответствии курсант получил за случай с погонами, а потом еще одно — уже за никак не связанную с предыдущим случаем «самоволку».

Адвокат Скрехин заявил, что его клиент подписал эти документы лишь из-за того, что был «лишен свободы волеизъявления». В суде предостаили вещдоки — аудиозаписи, сделанные курсантами, когда на них якобы «давили» командиры. Однако оказалось, что десантники записали беседы на мобильный телефон, но использование смартфонов на территории училища запрещены.

В результате судья отказал в прослушивании записей, но постановил приобщить их к материалам дела, которые могут быть изучены в суде апелляционной инстанции.

При этом курсант Головин решил не обжаловать решение суда.

Напомним, в ночь на 24 апреля десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова.

Позже десантники рассказали о причинах акции , а представители ВДВ рассказали о причинах смены погон.

На ситуацию также отреагировал экс-командующий ВДВ . В Минобороны пообещали наказать руководителей курсантов.