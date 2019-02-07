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12:49, 7 февраля 2019 1 730
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По делу о коррупции в «Детском питании» задержали замглавы администрации

По делу о коррупции в «Детском питании» задержали замглавы администрации

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Заместителя главы администрации Сергея Пашкевича задержали по делу о коррупции в МП «Детское питание». Об этом со ссылкой на источник в мэрии пишет «Новая газета».

Известно, что за Пашкевичем из Москвы приехали сотрудники следственного комитета. Его задержали в рабочем кабинете и под конвоем доставили в следственный изолятор.

По информации издания, в декабре 2018 года заместитель Сергея Карабасова ушел в отпуск, а затем на больничный. «В своем кабинете в администрации Рязани он появился только в понедельник, 4 февраля. Успел плодотворно поработать два дня», — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас дело находится в Басманном суде.

По версии следствия, 17 августа 2018 года директор «Детского питания» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября директор получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

Фигурантам дважды продливали срок ареста, оба находятся в СИЗО. По последним данным, они пробудут под стражей до 19 апреля.


© RZN.info

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