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Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом RZN.info сообщил его адвокат Эдуард Видакас.
По словам защитника, бывшего и.о. мэра
Политик стал фигурантом общего дела о «
Карабасов находится изоляторе временного содержания. Свою вину он не признает.
В течение 48 часов ему изберут меру пресечения.
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