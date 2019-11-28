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9:36, 28 ноября 2019 783
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Епархия отстранила от службы священника, припарковавшегося на тротуаре 2

Епархия отстранила от службы священника, припарковавшегося на тротуаре

Рязанская епархия отстранила от службы иеромонаха Сергия (Маркина), который 25 ноября припарковался на тротуаре на улице Новой. Такое решение приняли на совете, прошедшем 27 ноября, сообщил сайт епархии.

Священник объяснил причины своих действий, однако эти аргументы посчитали «несостоятельными и не оправдывающими совершенный поступок».

Сергий не сможет проводить службу до Рождества, все это время он будет нести послушание в Спасо-Преображенском Пронском монастыре. Кроме того, ГИБДД оштрафовала иеромонаха.

«Сергий попросил прощения, добавив, что раскаивается в своем поступке и впредь не будет создавать подобных ситуаций и вводить людей в соблазн», — говорится в сообщении.

Напомним, припаркованную в неположенном месте машину священника сняли на видео.


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