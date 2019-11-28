Епархия отстранила от службы священника, припарковавшегося на тротуаре

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Рязанская епархия отстранила от службы иеромонаха Сергия (Маркина), который 25 ноября
Священник
Сергий не сможет проводить службу до Рождества, все это время он будет нести послушание в Спасо-Преображенском Пронском монастыре. Кроме того, ГИБДД оштрафовала иеромонаха.
«Сергий попросил прощения, добавив, что раскаивается в своем поступке и впредь не будет создавать подобных ситуаций и вводить людей в соблазн», — говорится в сообщении.
Напомним, припаркованную в неположенном месте машину священника сняли на
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