Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани

В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Новогодней столицы России». Главной локацией мероприятий стал Лыбедский бульвар. Его территорию разделили на восемь тематических зон: спортивную, семейную, хлебную, художественную, креативную, торговую, процветающую и индустриальную.

Праздничные мероприятия начались еще днем, а торжественное открытие — вечером. На главной сцене, расположенной у цирка, представили музыкальное шоу «Новогодняя столица: сказка начинается». В центре сюжета постановки — девочка Снежанушка, символ наступающего праздника. Она отправилась в путешествие по Рязани, чтобы приобрести истинные человеческие чувства. На своем пути Снежанушка встретила остальных персонажей новогодней сказки. Снежанушка на пути к цели познакомилась с Котом, Петухом, Зубром, Конем, Гусем, Рыбой и семьей Белых Медведей. В конце она преодолела все испытания и открыла для себя счастливый финал.

Большое количество рязанцев и гостей города стояли прямо у сцены и следили за развитием сюжета. Однако быть в курсе развернувшихся событий получалось и в других уголках Лыбедского бульвара. Экраны, транслирующие происходящее на сцене рядом с цирком, установили около гастроклуба «Энергия» и напротив ледового катка на Мюнстерской площади.

Также на протяжении всего бульвара работали «Мастерские Деда Мороза», в которых устраивали мастер-классы для всех желающих. Однако среди развлекательных и обучающих мероприятий для гостей оборудовали «Центр здоровья». Там проводили скрининговые обследования и обучали основам первой медицинской помощи. Кроме того, открылись и ярмарки ремесленников. Рязанские мастера выставили созданные игрушки, аксессуары, элементы одежды, украшения и иную сувенирную продукцию. Для детей около стадиона «Рязань Арена» установили разные аттракционы. Малыши могли покататься на машинках, каруселях и в поезде.

Популярностью в морозную и снежную погоду пользовались фудтраки. Там рязанцы и гости города могли попробовать блюда местной кухни: посекунчики, домашние пироги, блины, картофель фри, супы. Также посетители пили чай из настоящего самовара.

Весь Лыбедский бульвар украсили к открытию «Новогодней столицы»: почти каждое дерево обвязали яркими желтыми гирляндами, а на тропинках установили световые инсталляции. Большинство гостей хотели сделать красивые фото на блестящем фоне, но не многим это удавалось из-за бесконечного потока гуляющих людей. Недалеко от Астраханского моста расположился арт-объект из цифр предстоящего года. Чтобы сфотографироваться около горящего числа «2026» собиралась целая очередь. Можно было не просто постоять рядом, но и сесть на качели, установленные в цифре ноль.

Главную елку страны зажгли около 18:20. Но не обошлось без воспоминаний о казусе, который произошёл в прошлый раз, когда Рязань получала статус «Новогодней столицы». Когда все собравшиеся вслух посчитали до трех и произнесли заветное и долгожданное: «Елочка, гори!», то … Ничего не произошло. Стоявший на сцене и ожидающий чуда Дед Мороз пошутил, что пять лет назад в Рязани подобная ситуация уже происходила. Попытки зажечь елку успехом не увенчались. Тогда на сцену вышел губернатор Рязанской области Павел Малков. После его появления и очередной попытки Деда Мороза елка все-таки засияла яркими огоньками.

«Я думаю, что сейчас нам надо уже начать загадывать желания, но только не для себя, а какие-то очень хорошие пожелания для всех окружающих. Я хочу, чтобы наша замечательная, любимая Рязань и вся наша Рязанская область продолжала развиваться, чтобы у нас появлялись новые детсады и школы, спортивные площадки, скверы и парки, чтобы здесь жили здоровые и счастливые люди. Мы будем делать все для того, чтобы это сбылось», — заявил глава региона.

После речи губернатора и «разогрева» аудитории ведущим на сцену вышла Валерия BEARWOLF. Певица стала главным хедлайнером торжественной церемонии открытия. После завершения ее концерта гостей развлекал диджей-сет.

Отметим, что каждого посетителя праздничных мероприятий досматривали и проверяли. Люди проходили через металлические рамки перед тем, как попасть на Лыбедский бульвар, и показывали содержимое своих сумок. Кроме того, за его пределами также дежурили машин полиции.