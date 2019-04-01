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16:43, 1 апреля 2019 844
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Полиция задержала проректора РГУ имени Есенина

Полиция задержала проректора РГУ имени Есенина

Полиция задержала проректора РГУ имени Есенина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как сообщил RZN.info собственный источник, задержана Елена Кирьянова — проректор по учебно-методической деятельности.

В ее отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В отношении ректора вуза Андрея Минаева возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Проверка установила, что в апреле 2018 года руководитель РГУ имени Есенина действуя «в составе группы лиц с одной из своих подчиненных», назначил премии сотрудникам университета на сумму 1,2 миллиона рублей. Позже эти деньги использовали для «покрытия представительских расходов работы комиссии», что, по мнению ректора, должно было помочь для успешной аккредитации вуза.

По уголовным делам проводится расследование.

Ранее стало известно, что ректор ушел на больничный.

Фото с сайта РГУ имени Есенина


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