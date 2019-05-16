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Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с уничтожением рязанского озера «Дикая утка». В четверг, 16 мая, на медиафоруме ОНФ журналист Иван Артеменко рассказал президенту об уничтожении водоема, где гнездятся самая большая в области колония чаек и 70 видов других птиц, из которых 10 видов занесены в Красную книгу.
«Я все понял, все посмотрим», — сказал президент.
Напомним, зимой 2018 год активисты сообщили, что озеро «Дикая утка»
Уничтожением озера заинтересовалась
В марте представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий
В конце апреля журналисты рассказали, что на территории озера выкопали траншею, с помощью которой
Фото озера из группы «Рязань Экология»
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