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17:14, 16 мая 2019 1 417
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Путин пообещал изучить ситуацию с уничтожением рязанского озера «Дикая утка» 1

Путин пообещал изучить ситуацию с уничтожением рязанского озера «Дикая утка»

Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с уничтожением рязанского озера «Дикая утка». В четверг, 16 мая, на медиафоруме ОНФ журналист Иван Артеменко рассказал президенту об уничтожении водоема, где гнездятся самая большая в области колония чаек и 70 видов других птиц, из которых 10 видов занесены в Красную книгу.

«Я все понял, все посмотрим», — сказал президент.

Напомним, зимой 2018 год активисты сообщили, что озеро «Дикая утка» начали засыпать землей. После этого министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов заявил, что складирование мусора остановили.

Уничтожением озера заинтересовалась прокуратура.

В марте представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий создал петицию с требованием присвоить «Дикой утке» статус памятника природы. По его словам, только так можно спасти озеро.

В конце апреля журналисты рассказали, что на территории озера выкопали траншею, с помощью которой осушают водоем.

Фото озера из группы «Рязань Экология»


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