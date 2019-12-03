Столичный орнитолог объяснил появление ран у мертвых птиц

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Кандидат биологических наук, судебный ветеринарный эксперт, биолог-охотовед и орнитолог Владимир Романов объяснил появление ран у мертвых птиц. По его словам, повреждения тушкам нанесли другие птицы. Ученый пообщался с журналистами телеканала ТКР.
Ранее глава московского госпиталя птиц «Зеленый попугай» осмотрел мертвых галок и пришел к выводу, что те погибли от «гематотропного яда через ингаляционный путь». Он отметил массивные кровоизлияния в мышцах, отек головного мозга. При этом желудки птиц не поражены, что, по мнению эксперта, указывает на отравление, предположительно, оксидом серы или фенолом.
Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3 в Рязани
Горожане стали жаловаться, что
Позже рязанский зоолог
Справка:
Ветеринарная Клиника птиц «Зеленый попугай» — первый в России специализированный на лечении, реабилитации и ветеринарных экспертизах экзотических и диких видов птиц центр. Его создали в 1992 году.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьХК «Рязань» прервал серию из поражений в первом матче нового тренера
|
cледующая новость →Снова за свое. Рязанского пенсионера осудили за развращение двух мальчиков
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.