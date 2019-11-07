Извинился и расплатился. Стали известны подробности прекращения дела ректора РГУ

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Стали известны подробности
Суд установил, что фигуранты впервые обвиняются в преступлении средней тяжести. Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ, а также пожертвовав деньги на уставную деятельность вуза.
Уголовное дело прекратили, Минаеву и Кирьяновой назначили штрафы в размере 30 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
Позже проректора РГУ Кирьянову
5 апреля суд над ректором
Затем решение
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.