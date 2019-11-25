В Рязани священник на джипе припарковался на тротуаре и проехал на «красный»

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На улице Новой священник на джипе припарковался на тротуаре и проехал на красный. Видео появилось в группе «
На записи видно, как мужчина в рясе садится в машину, которую он припарковал на тротуаре около остановки общественного транспорта.
Потом он проехал на «красный» через пешеходный переход.
Видео Mikhail Savushkin
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.