Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов

15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары. Журналист РЗН. Инфо выяснила, сколько стоят натуральные и искусственные новогодние деревья, и что выгодней покупать. В городе несколько точек по продаже натуральных елок и сосен — в основном на площадях и рядом с крупными ТЦ. В сравнении с прошлым годом цены и ассортимент не сильно поменялись.

В городе несколько точек по продаже натуральных елок и сосен — в основном на площадях и рядом с крупными ТЦ. В сравнении с прошлым годом цены и ассортимент не сильно поменялись.

На улице Высоковольтной около дома № 37 миниатюрная елочка стоит 1,5 тысячи рублей. За елку или сосну чуть повыше придется заплатить уже две тысячи. Дальше в зависимости от высоты и пышности дерева цены ограничиваются 10-12 тысячами рублей. За ветку сосны или ели придется отдать от 100 до 300 рублей.

По словам продавца, на самую ароматную пихту «в полный рост» уже несколько лет не выдают разрешения, но в продаже есть пихтовые лапы — за 500-700 рублей. Самое не ароматное дерево — сосна. При ограниченном бюджете лучше купить ель. Но ради запаха можно «разориться» и поставить на новогодний стол в качестве украшения несколько веток пихты.

«В этом году очень маленький завоз, продадим быстро — в прошлом году привозили на точку больше двух тысяч деревьев, а в 2025 году 600 штук. Причем продаю пока по пять-семь штук в день. Позже, конечно, пойдет торговля», — отметил продавец.

Он также рассказал, что елки в Рязань приехали в основном из Пермского края, частично из Пензы.

Отметим, что цены на натуральные деревья выросли. В 2023 году, например, самая маленькая ель стоила тысячу рублей.

Магазины

В магазинах больших торговых сетей также можно приобрести новогоднее дерево, но уже искусственное.

Странные «лысые» елки выставлены на продажу за 840 рублей, есть также маленькие заснеженные деревья — за 770 рублей. А ещё дешевле — «настольные» ели — всего 150 рублей.

За среднего деревья размера (высотой 120-150 сантиметров) в офлайн-магазине придется отдать от 600 рублей до 6 тысяч. Консультант магазина пояснила, что такой разброс в цене связан с качеством и долговечностью пластика.

Есть и гиганты по два метра. Их цена 19-22 тысячи рублей.

Также в магазине продаются натуральные деревья. «Настольные» хвойные в горшочке обойдутся в 500 рублей. Букет из натуральных веток в 350-600 рублей в зависимости от вида дерева. Самый дорогой вид веток — пихты сибирской стоит 600 рублей. Обычная ель — 350 рублей.

Маркетплейсы

Также можно приобрести новогоднее дерево на маркетплейсе. Из ПВЗ будет легче доставить елку до дома, особенно, если она крупного размера. Но стоит не забывать проверять отзывы на товар, чтобы не пришлось праздновать Новый год с «лысой» елью.

В праздники легко попасть на распродажу — цены на искусственные деревья начинаются от 300 рублей. Елки представлены на любой вкус. Есть вариант купить и миниатюрную елочку в 45 или 60 сантиметров. Средняя цена на них 600 рублей.

Также в сети есть и «заснеженные» сосны, пихты и ели. К некоторым товарам в подарок продавец предлагает гирлянду. Большие деревья в 2,5 метра обойдутся в 30-60 тысяч рублей. Цена средних по высоте — около пяти тысяч рублей.

С точки зрения долговечности выгодней, конечно, брать домой искусственное дерево. Но часто его «хватает» только на два-три года и качество пластика страдает. Иголки осыпаются, как у настоящей, а елового запаха, от которого у многих появляется новогоднее настроение, нет.

Самый оптимальный вариант для рязанцев по долговечности и окупаемости — купить искусственное новогоднее дерево средних размеров. Конечно, надо обратить внимание на качество — за две тысячи рублей не стоит ожидать «вау» эффекта. Потратится придется в районе пяти тысяч рублей. При этом, если важен запах и атмосфера праздника, к спискам покупок стоит добавить еловые или пихтовые ветки, сосну лучше не брать — она пахнет не очень ярко. Также продавец живых елок посоветовал не ставить пихту в маленьком помещении, особенно если дома есть домашние животные, организм может отреагировать неадекватно.

«Пешеходам» лучше купить елку на маркетплейсе, чтобы удобно донести дерево до дома и не надрываться. А рязанцам на машине можно купить и в офлайн-магазине — цены и ассортимент не слишком сильно отличаются.