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14:45, 5 апреля 2019 656
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Суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ

Суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Суд над ректором РГУ начался с аплодисментов выпускников. В пятницу, 5 апреля на заседание по избранию меры пресечения Андрея Минаева пришли около 30 человек. Большинство из них — студенты, выпускники университета и коллеги Минаева.

Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Председательствующий судья решил ограничить число людей, которых допустят в зал до 16 человек (по числу посадочных мест). Остальных на заседание не пустят.

Напомним, ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Учащиеся РГУ начали собирать подписи в поддержку ректора.


© RZN.info

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