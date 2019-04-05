Суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ

Суд над ректором РГУ начался с аплодисментов выпускников. В пятницу, 5 апреля на заседание по избранию меры пресечения Андрея Минаева пришли около 30 человек. Большинство из них — студенты, выпускники университета и коллеги Минаева.
Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Председательствующий судья решил ограничить число людей, которых допустят в зал до 16 человек (по числу посадочных мест). Остальных на заседание не пустят.
Напомним, ректора
По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.
Учащиеся РГУ начали собирать