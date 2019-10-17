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13:46, 17 октября 2019 216
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Искалеченному вилами сасовскому псу Мухтару сделали последнюю операцию

Искалеченному вилами сасовскому псу Мухтару сделали последнюю операцию

Искалеченному вилами сасовскому псу Мухтару сделали последнюю операцию. Она прошла успешно, рассказали у группе «Cлужба по контролю за безнадзорными животными».

Псу прооперировали челюсть. Отмечается, что выздоровление животного — процесс долги. При этом пса уже выводят на прогулки.

Директор Службы по контролю за безнадзорными животными Мариан Селезнева поблагодарила всех, кто жертвовал деньги на лечение Мухтара.

Напомним, в августе житель Сасовского района искалечил своего пса по кличке Мухтар вилами. В соцсетях рязанцы запустили акцию с требованием наказать мужчину. В итоге делом искалеченного пса занялась Генпрокуратура.


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