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Искалеченному вилами сасовскому псу Мухтару сделали последнюю операцию. Она прошла успешно, рассказали у группе «
Псу прооперировали челюсть. Отмечается, что выздоровление животного — процесс долги. При этом пса уже выводят на прогулки.
Директор Службы по контролю за безнадзорными животными Мариан Селезнева поблагодарила всех, кто жертвовал деньги на лечение Мухтара.
Напомним, в августе житель Сасовского района искалечил своего пса по кличке Мухтар вилами. В соцсетях рязанцы
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».