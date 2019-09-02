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Рязанцы создали петицию против закрытия филиала института культуры. Ее опубликовали на сайте
«Совершенно циничным было принятие такого решения на ученом совете головного ВУЗа 26 августа, в год, объявленный в России годом театра. Не менее циничным была подготовка ВУЗа к ремонту весной — составление проектной сметы и обещания выделения средств на его проведение, чтобы в самом начале учебного года объявить о том, что ВУЗ закрывается из-за аварийного состояния здания. Зачем тогда было принимать решение? Или это был предлог для просчитывания аварийности состояния нашего здания. Которое, кстати, представляет культурное наследие региона. Вопрос? Куда потрачены деньги, которые должны были выделяться планово на поддержание технического состояния здания каждый год?» — говорится в сообщении.
Петицию адресовали министру культуры России Владимиру Мединскому.
Напомним, о
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