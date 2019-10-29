Избивший жену рязанский священник попросил у нее прощения, но девушка планирует развестись

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Избивший жену рязанский священник Владимир Покровский попросил у нее прощения. Об этом во вторник, 29 октября, RZN.info сообщили родственники пострадавшей.
По их словам священник присылает сообщения, но девушка настроена серьезно и намерена развестись.
«Видеться с ним она не намерена. Один юрист уже предложил бесплатную помощь в оформлении всех процедур, связанных с разводом», — отметил собеседник.
По его словам пострадавшей помогают родственники, также теперь большая часть зарплаты Покровского будут перечислять жене и детям.
«Дети очень рады, что теперь не приходится прятаться по углам от пьяного и неадекватного отца. Раньше они прятались на балконе, пока он уснет», — заключил родственник пострадавшей.
Напомним, 24 октября, священник Владимир Покровский
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Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении «
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