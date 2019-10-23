Рязанец предстанет перед судом за жестокое обращение с псом Мухтаром

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Житель Рязанской области предстанет перед судом за жестокое обращение с псом Мухтаром. Уголовное дело по части 1 статьи 245 УК с обвинительным заключением передали в Сасовский райсуд, сообщила
По версии следствия, 13 августа на улице села Гавриловское Сасовского района 49-летний местный житель
Зоозащитники потребовали
Сасовцы, в свою очередь,
«Предварительным расследованием в форме дознания вина 49-летнего жителя Сасовского района подтвердилась», — говорится в сообщении.
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