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10:51, 23 октября 2019 209
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Рязанец предстанет перед судом за жестокое обращение с псом Мухтаром

Рязанец предстанет перед судом за жестокое обращение с псом Мухтаром

Житель Рязанской области предстанет перед судом за жестокое обращение с псом Мухтаром. Уголовное дело по части 1 статьи 245 УК с обвинительным заключением передали в Сасовский райсуд, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, 13 августа на улице села Гавриловское Сасовского района 49-летний местный житель побил палкой свою собаку. С травмами Мухтара госпитализировали, а позже прооперировали.

Зоозащитники потребовали наказать владельца пса, делом занялась Генпрокуратура.

Сасовцы, в свою очередь, собирали подписи в поддержку подозреваемого.

«Предварительным расследованием в форме дознания вина 49-летнего жителя Сасовского района подтвердилась», — говорится в сообщении.


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