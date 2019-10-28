Искалеченный в Сасовском районе пес Мухтар нашел новый дом

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Пес Мухтар, которого искалечил хозяин в Сасовском районе, нашел новый дом. Об этом сообщили в группе «
Собаку взяла к себе волонтер Вероника из Рязани, которая ранее отвечала за его прогулки.
«Она не смогла расстаться с ним… Они стали родными и Муха уже обживает свою новую квартиру!» — говорится в сообщении.
Известно, что псу провели последние операции, теперь ему нужно раз в месяц приходить на прием и лечиться от дирофиляриоза.
Ранее Мухтара собиралась
Напомним, по версии следствия, 13 августа на улице села Гавриловское Сасовского района 49-летний местный житель
Зоозащитники потребовали
Сасовцы, в свою очередь,
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