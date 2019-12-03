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Рязанская ветлаборатория озвучила результаты исследования мертвых галок. Специалисты не нашли в тушках «инфекционных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных».
«В целях установления причины гибели птиц пробы были направлены в ФГБУ „Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория“. О результатах исследований сообщим позже», —
Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3 в Рязани
позже горожане стали жаловаться, что
Столичный орнитолог Владимир Романов вскрыл тушки и пришел к выводу, что те погибли от «гематотропного яда через ингаляционный путь». Он отметил массивные кровоизлияния в мышцах, отек головного мозга. При этом желудки птиц не поражены, что, по мнению эксперта, указывает на
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.