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11:05, 3 декабря 2019 518
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Рязанская ветлаборатория озвучила результаты исследования мертвых галок

Рязанская ветлаборатория озвучила результаты исследования мертвых галок

Рязанская ветлаборатория озвучила результаты исследования мертвых галок. Специалисты не нашли в тушках «инфекционных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных».

«В целях установления причины гибели птиц пробы были направлены в ФГБУ „Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория“. О результатах исследований сообщим позже», — добавили сотрудники ГУ ветеринарии региона.

Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3 в Рязани нашли больше десяти мертвых чаек, среди которых были серебристые и сизые краснокнижные. У некоторых птиц нашли колотые раны. Ветлаборатория исследовала трупы погибших птиц. По одной из версий, чайки погибли от огнестрельных ранений

позже горожане стали жаловаться, что находят мертвых галок в разных микрорайонах.

Столичный орнитолог Владимир Романов вскрыл тушки и пришел к выводу, что те погибли от «гематотропного яда через ингаляционный путь». Он отметил массивные кровоизлияния в мышцах, отек головного мозга. При этом желудки птиц не поражены, что, по мнению эксперта, указывает на отравление, предположительно, оксидом серы или фенолом.


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