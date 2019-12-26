Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:10, 26 декабря 2019 496
 0    0

Уголовное дело ректора РГУ вернулось в суд

Уголовное дело ректора РГУ вернулось в суд

Уголовное дело ректора РГУ Андрея Минаева вернулось в суд. Об этом сообщили пресс-службе Рязанского областного суда.

Апелляция от прокуратуры, которая не согласилась с прекращением уголовного дела в отношении ректора Минаева и проректора Елены Кирьяновой, поступила 25 декабря.

Заседание назначили на 21 января 2020 года.

Напомним, 7 ноября в отношении Минаева и проректора Елены Кирьяновой прекратили уголовное дело. Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ, а также пожертвовав деньги на деятельность вуза.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на покупку бумаги и расходных материалов к офисной технике, продукции с символикой вуза и различных предметов служебного пользования.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани?

Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани? 1

Наш бюджет — миллион рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:08, 19 декабря 2019 20 582
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
20:13, 13 декабря 2019 5 117
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
17:45, 18 декабря 2019 4 648
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
9:01, 14 декабря 2019 3 963
Иван Ургант в своем шоу объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани
15:25, 13 декабря 2019 2 761
Опубликована афиша мероприятий в «Новогодней деревне»
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум