Уголовное дело ректора РГУ вернулось в суд

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Уголовное дело ректора РГУ Андрея Минаева вернулось в суд. Об этом сообщили пресс-службе Рязанского областного суда.
Апелляция от прокуратуры, которая
Заседание назначили на 21 января 2020 года.
Напомним, 7 ноября в отношении Минаева и проректора Елены Кирьяновой
По версии следствия, руководство вуза
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