Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову

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В среду, 24 апреля, рязанские десантники рассказали о причинах акции с сорванными погонами у памятника Маргелову.
Собеседник RZN.info отметил, что две недели назад в училище объявили об изменении традиционного цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый. Объяснили это сменой уставной формы одежды.
«В символе десантников — голубых беретах — разрешили ходить летчикам, теперь сняли голубые погоны, осталось у десантников только тельняшку отобрать», — заявил он.
Сейчас десантники готовят обращения к депутату Госдумы от Рязанской области Александру Шерину и в организацию ветеранов «Боевое братство» с просьбой разобраться в ситуации.
Напомним, в ночь со вторника рязанские курсанты
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