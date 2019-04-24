Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:37, 24 апреля 2019 1 639
 1    0

Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову

Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову

В среду, 24 апреля, рязанские десантники рассказали о причинах акции с сорванными погонами у памятника Маргелову.

Собеседник RZN.info отметил, что две недели назад в училище объявили об изменении традиционного цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый. Объяснили это сменой уставной формы одежды.

«В символе десантников — голубых беретах — разрешили ходить летчикам, теперь сняли голубые погоны, осталось у десантников только тельняшку отобрать», — заявил он.

Сейчас десантники готовят обращения к депутату Госдумы от Рязанской области Александру Шерину и в организацию ветеранов «Боевое братство» с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, в ночь со вторника рязанские курсанты оставили свои погоны у монумента Маргелову.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 85 717
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
11:34, 24 апреля 2019 77 269
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 7
20:03, 14 апреля 2019 33 644
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
12:37, 23 апреля 2019 16 534
Рязанская школьница уронила телефон в ванну и погибла от удара током 29
12:52, 19 апреля 2019 16 292
Любимов наградил рязанских управленцев. Фото
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум