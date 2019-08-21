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Собаку, которую хозяин забил вилами в Сасовском районе, отвезут в Москву на лечение. Об этом сообщила
«Завтра нас ждут в Москве в центре ветеринарной МРТ-диагностики. В 17:00 у нас запись, будем делать МРТ позвоночника и головного мозга. Завтра же к Мухтару в клинику должен приехать сотрудник УВД, осмотреть его и забрать выписку для последующего возбуждения уголовного дела», — отмечается в сообщении.
Напомним, пса
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.