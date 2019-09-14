Зоозащитники направят в Госдуму петицию с требованием наказать хозяина искалеченного в Сасовском районе пса

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Городская служба по контролю за безнадзорными животными создала
В сообщении к петиции отмечается, что искалеченного пса спасли зоозащитники и сейчас его жизни ничего не угрожает.
«Директор муниципального учреждения „Служба контроля за безнадзорными животными в Рязани“ Марина Селезнева сообщила, что отказ разбираться в явном преступлении — это халатность со стороны полиции. Девушка пожалуется на бездействие сотрудников правопорядка в прокуратуру Рязанской области», — говорится в сообщении.
На утро субботы, 14 сентября, петицию подписали больше двух тысяч человек.
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