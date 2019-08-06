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За оставленные погоны около памятника Маргелова из десантного училища уволили пятерых курсантов. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
По его словам, после общественного резонанса в конце апреля пятеро курсантов, которые участвовали в акции, получили строгие выговоры. Офицеров-руководителей перевели служить в другие города и части с понижением в должности.
Однако в конце июня расследование инцидента возобновилось. В итоге двух участников акции отчислили, еще трое курсантов написали заявление по собственному желанию.
Напомним, в ночь на 24 апреля десятки курсантов рязанского училища ВДВ
Позже десантники
На ситуацию также отреагировал
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.