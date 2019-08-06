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15:08, 6 августа 2019 628
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За оставленные погоны около памятника Маргелова из десантного училища уволили пятерых курсантов

За оставленные погоны около памятника Маргелова из десантного училища уволили пятерых курсантов

За оставленные погоны около памятника Маргелова из десантного училища уволили пятерых курсантов. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

По его словам, после общественного резонанса в конце апреля пятеро курсантов, которые участвовали в акции, получили строгие выговоры. Офицеров-руководителей перевели служить в другие города и части с понижением в должности.

Однако в конце июня расследование инцидента возобновилось. В итоге двух участников акции отчислили, еще трое курсантов написали заявление по собственному желанию.

Напомним, в ночь на 24 апреля десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова.

Позже десантники рассказали о причинах акции, а представители ВДВ рассказали о причинах смены погон.

На ситуацию также отреагировал экс-командующий ВДВ. В Минобороны пообещали наказать руководителей курсантов.


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