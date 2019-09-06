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22:10, 6 сентября 2019 487
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Студенты закрывающегося рязанского института культуры записали видеообращению к Мединскому

Студенты закрывающегося рязанского института культуры записали видеообращению к Мединскому

Студенты закрывающегося рязанского института культуры записали видеообращению к Мединскому. Ролик опубликовали в группе «ВКонтакте» «заРФМГИК».

На кадрах видеозаписи учащиеся в стихах попросили не закрывать вуз.

«Рязанский институт культуры собираются ликвидировать. Филиал с 1980 по 2019 годы выпустил более 8500 специалистов для учреждений культуры и искусства Российской​ Федерации. Не только Рязань, но и близлежащие города могут лишиться возможности высшего образования в сфере культуры», — говорится в сообщении.

Обращение адресовали губернатору Николаю Любимову и министр культуры России Владимиру Мединскому.

Напомним, о закрытии рязанского филиала института культуры стало известно в понедельник, 2 сентября. Такое решение принял ученый совет головного вуза в Москве. Позже рязанцы создали петицию против закрытия.

Филиал прекратит работу 2 февраля 2020 года.

Руководство института рассказало о причинах закрытия.


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