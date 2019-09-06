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Студенты закрывающегося рязанского института культуры записали видеообращению к Мединскому. Ролик опубликовали в
На кадрах видеозаписи учащиеся в стихах попросили не закрывать вуз.
«Рязанский институт культуры собираются ликвидировать. Филиал с 1980 по 2019 годы выпустил более 8500 специалистов для учреждений культуры и искусства Российской Федерации. Не только Рязань, но и близлежащие города могут лишиться возможности высшего образования в сфере культуры», — говорится в сообщении.
Обращение адресовали губернатору Николаю Любимову и министр культуры России Владимиру Мединскому.
Напомним, о закрытии рязанского филиала института культуры
Руководство института
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