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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В ночь на четверг, 13 июня, в аэропорту «Внуково» задержали бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Об этом пишет «
Карабасова задержали после того, как он прилетел с отдыха.
Как предположило издание, задержание связано с «
Ранее Сергей Карабасов
Исполнять обязанности мэра до назначения нового главы администрации будет Елена Сорокина.
Напомним, Сергей Карабасов являлся и.о. главы администрации с сентября 2017 года.
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