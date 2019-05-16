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16:08, 16 мая 2019 6 965
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«Какая наглость». Путина возмутила «площадка-призрак» в рязанском лесопарке 3

«Какая наглость». Путина возмутила «площадка-призрак» в рязанском лесопарке

Фото: Kremlin.ru

Владимира Путина возмутила «площадка-призрак» в рязанском лесопарке. В четверг, 16 мая, на медиафоруме ОНФ президенту рассказали о непостроенной площадке за четыре миллиона рублей.

Путину показали сюжет ГТРК «Ока» о «площадке-призраке». Он уточнил, где должна находиться площадка и сколько на нее выделили денег. Журналист Ирина Чепелева уточнила, что площадку за четыре миллиона должны были построить в областном центре. Ее нет до сих пор.

«Какая наглость, — возмутился президент. — Думал, такого не бывает».

Ведущий трансляции пошутил, что во время разговора в лесопарке начались строительные работы.

Президент назвал этот случай «удивительным».

«Надеюсь Бастрыкин (глава СКР — прим. ред.) нас слышит и не упустит шанса проявить свои профессиональные качества», — добавил Путин.

Напомним, ранее рязанская мэрия комментировала отсутствие площадки в лесопарке.


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