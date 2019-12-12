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12:46, 12 декабря 2019 308
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Рязанский институт культуры прекратил свое существование

Рязанский институт культуры прекратил свое существование

Рязанский институт культуры прекратил свое существование. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил и.о. директора Александр Мешков.

По его словам, с 11 декабря, у вуза отсутствует лицензия на образовательную деятельность.

Мешков отметил, что все студенты переведены, также большая часть преподавателей покинула вуз.

Оставшаяся прекратит работу в середине января. Мешков уточнил, что это преподаватели, которые заняты научной работой.

Напомним, вуз ликвидируют 2 февраля 2020 года. Студентов рязанского института культуры начали переводить в Москву.


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