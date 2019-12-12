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Рязанский институт культуры прекратил свое существование. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил и.о. директора Александр Мешков.
По его словам, с 11 декабря, у вуза отсутствует лицензия на образовательную деятельность.
Мешков отметил, что все студенты переведены, также большая часть преподавателей покинула вуз.
Оставшаяся прекратит работу в середине января. Мешков уточнил, что это преподаватели, которые заняты научной работой.
Напомним, вуз
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.