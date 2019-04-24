Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова

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В Рязанском училище ВДВ изменили исторический небесно-голубой цвет курсантских погон. Об этом на своей
«Кому-то хочется сделать как можно более невыделяющейся элиту вооружённых сил России? Голубые курсантские погоны всегда были первой наградой молодым людям, заслужившим право быть курсантом легендарного училища имени генерала армии Маргелова. И теперь эти погоны срывают», — написал Шерин в соцсети.
Сорванные погоны многие курсанты принесли к памятнику Маргелову. Там же курсанты оставили надпись — «снимая с нас погоны, вы хороните память».
Фотографии сделаны сегодня ночью.
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