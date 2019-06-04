Следственный комитет требует ареста для Игоря Ковалева

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Следственный комитет требует ареста для начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева. В среду, 5 июня, в Басманном суде пройдет заседание по избранию меры пресечения, сообщил его адвокат Сергей Кочетков.
По его словам, Кочеткову вменяют хищение муниципального имущества в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК.
Вместе с Ковалевым по делу проходит директор организации ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов, который занимался изготовлением детской площадки для Лесопарка.
Напомним, ранее стало известно, что в квартире Игоря Ковалева и его рабочем кабинете
Следственные мероприятия проходят в рамках исполнения поручения Владимира Путина после
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.