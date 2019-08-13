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14:23, 13 августа 2019 505
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Любимов извинился за испорченный отдых иркутских школьников

Любимов извинился за испорченный отдых иркутских школьников

Губернатор Николай Любимов извинился за испорченный отдых иркутских школьников, которые приехали в лагерь «Лесная сказка» в Рязанской области. Обращение он опубликовал на странице «ВКонтакте».

«Проясняю ситуацию с отдыхом школьников из Иркутской области в лагере „Лесная сказка“. В первую очередь — извинения детям из-за сложившихся обстоятельств», — написал Любимов.

К сообщению он приложил видео, в котором понадеялся, что «таких случаев больше не повторится».

Напомним, на прошлой неделе в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе приехали 179 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Они пожаловались на условия и попросили увезти их. После жалобы в «Лесной сказке» устроили проверку прокуратура, министр образования Иркутской области и следователи.

После ситуации детский омбудсмен заявила, что Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем в Рязанской области.

Позже Роспотребнадзор пояснил, что лагерь не должен был работать в четвертую смену.


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