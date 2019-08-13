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Губернатор Николай Любимов извинился за испорченный отдых иркутских школьников, которые приехали в лагерь «Лесная сказка» в Рязанской области. Обращение он опубликовал на странице «ВКонтакте».
«Проясняю ситуацию с отдыхом школьников из Иркутской области в лагере „Лесная сказка“. В первую очередь — извинения детям из-за сложившихся обстоятельств», — написал Любимов.
К сообщению он приложил видео, в котором понадеялся, что «таких случаев больше не повторится».
Напомним, на прошлой неделе в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе
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