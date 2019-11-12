В РГУ появятся шесть специальностей из рязанского института культуры

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В РГУ имени Есенина появятся шесть специальностей из рязанского института культуры. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил на пресс-конференции ректор университета Андрей Минаев.
По его словам, новые направления подготовки «ложатся на общую проблематику вуза».
Так, в РГУ появятся специальности:
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