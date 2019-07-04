Активисты вызвали полицию к озеру «Дикая утка», куда свозят отходы

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Активисты вызвали полицию к озеру «Дикая утка», куда
По его словам, в администрации пообщали, что на место приедет префект.
Во время прямого эфира на территорию озера приехали две машины: одна с грунтом, другая — со строительными отходами. Позже одина из низ разгрузилась.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.