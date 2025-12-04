«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после медвуза

17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ординатуре и обязательных отработках для выпускников медвузов и колледжей под руководством наставника. После этого медицинское общество разделилось на два лагеря: одни считают, что новые правила отпугнут желающих получать врачебную специальность и не решат проблем с кадровым дефицитом и низкой зарплатой, другие — верят, что изменения пойдут на пользу системе здравоохранения. Редакция РЗН. Инфо разобралась в новом законе, изучила статистку дефицита кадров в Рязанской области и пообщалась с ректором медуниверситета Романом Калининым, директором медколледжа Ильей Савкиным, а также студентами.

Редакция РЗН. Инфо разобралась в новом законе, изучила статистку дефицита кадров в Рязанской области и пообщалась с ректором медуниверситета Романом Калининым, директором медколледжа Ильей Савкиным, а также студентами.

Как будет работать закон

Согласно новому документу все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медвузов и колледжей обязаны будут отработать до трех лет в государственном медицинском учреждении под руководством наставника.

А теперь объясним простыми словами, что имеется в виду в новом законе. Все, кто поступит в ординатуру на бюджет, должны сразу же заключить договор на обучение с больницей, поликлиникой или другим медучреждением, в котором после университета отработают по узкой специальности три года. Если ординатор не хочет подписывать договор, его могут перевести на платную форму обучения при наличии мест. При отказе от отработки выпускнику придется возмещать затраты государства на его обучение, а также штраф в двукратном размере этой компенсации. Штрафы установлены и для медучреждений, если они откажутся трудоустроить своего «целевика». Важно отметить, что новое правило будет распространяться на тех, кто поступит в ординатуру с марта 2026 года.

Что касается остальных студентов-медиков: все, кто поступит в университеты и колледжи, должны будут после обучения отработать под руководством наставника в государственном медицинском учреждении. «Целивики» — в той организации с кем заключили договор, а остальные — с больницами и поликлиниками страны, работающими по системе ОМС. И только после окончания наставничества студенты смогут пройти аккредитацию для дальнейшей работы.

Депутаты Госдумы и президент считают, что таким образом решится вопрос кадрового дефицита в системе здравоохранения, о котором говорят долгие годы. Как говорится в пояснительной записке к закону, ежегодно более 35% выпускников из медуниверситетов и 40% — из медколледжей, которые учились на бюджете, не идут работать в госучреждения. Также чиновники считают, что с помощью наставничества студенты смогут избежать ошибок и научатся на практике своей специализации.

Однако после принятия закона студенты и врачи стали публиковать в соцсетях посты и ролики и писать письма в Администрацию президента со своим мнением. Одни говорят о том, что новые правила отпугнут желающих получать врачебную специальность и не решат проблем с кадровым дефицитом и низкой заработной платой, другие верят, что изменения пойдут на пользу системе здравоохранения, и поддерживают новый закон, третьи считаю, что государство не дает права на выбор места работы, а четвертые не понимают, как будет реализовываться новый закон и всех ли он коснется.

Минздрав разработал нормативно-правовой акт с перечнем специальностей и точными сроками прохождения наставничества, который сейчас проходит все согласования. В нем отмечается, что максимальные три года под руководством наставника проведут специалисты медицинского массажа (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), лечебного дела, детской хирургии, неонатологии, терапии, онкологии, пластической, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии; два года проработают — выпускники сестринского дела, медбиохимии и физики, педиатрии, акушерства и гинекологии, токсикологии, лабораторной генетики, судмедэкспертизы, детской онкологии и эндокринологии, кардиологии, а также 1,5 года — стоматологии, общей врачебной практики, скорой медпомощи, дерматовенерологии. С полным списком специальностей и сроков можно ознакомиться по ссылке. Если врачи этих специальностей будут отрабатывать в селах, городах с населением до 50 тысяч человек или в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, то сроки прохождения наставничества сократятся до года-полутора лет.

Помимо этого, известно, что под закон попадут студенты-медики, которые поступят в вузы и колледжи после 1 марта 2026 года. То есть, те, кто, на данный момент, уже проходит обучение или перевелся на бюджет до этой даты, не будут отрабатывать до трех лет под руководством наставника, а «целевики» до 1 марта могут расторгнуть договор без штрафов.

В законе также есть еще несколько уточнений:

Все, кто не проходил наставничество в здравоохранении, либо делал это менее трех лет после окончания первичной аккредитации, повторно пройдут ее. Отметим, что свидетельство об аккредитации специалиста действует пять лет с даты подписания протокола профильной комиссии. Оно же является основанием для допуска к работе и прохождения наставничества. Если в течение указанного срока действия первичной аккредитации не будет суммарно отработан срок наставничества (всего три года), то необходимо будет пройти повторно первичную аккредитацию. Это правило не распространяется на тех, кто закончил учебу или впервые прошел первичную аккредитацию до 1 марта 2026 года.

«Целевики», закончившие университет или колледж, имеют право приостановить выполнение обязательств перед заказчиком (учреждением), заключив новый договор с ним же на продолжение обучения на специалистов среднего звена, бакалавриате, специалитете, магистратуре, ординатуре, ассистентуре-стажировке.

В пояснительной записке чиновники также разъяснили, что «в соответствии с законопроектом выпускник-медик сам выбирает регион пребывания и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают выпускника в выборе конкретной медицинской организации».

Закон начнет свое действие с 1 марта 2026 года.

Помимо этого, 19 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении платных мест в вузах на популярных специальностях. Сделано это для того, чтобы перенаправить поток обучающихся на другие специальности, а также повысить качество обучения. С полным списком из 40 профессий вы можете ознакомиться тут.

«Рабы образования»

В Telegram-каналах стали появляться новости, что студенты и врачи массово направляют обращения в Администрацию президента для изменений в новом законе.

«В своих письмах врачи указывают, что принятие скандального закона усугубит кадровый кризис — спровоцирует отток мотивированных специалистов и окончательно подорвёт престиж профессии», — говорится в одном из Telegram-каналов для врачей и медработников.

В Рязанской области есть медицинский колледж и один из самых крупных и известных университетов в ЦФО. Сюда приезжают учиться не только из соседних регионов, но и со всей России и 56 стран мира. По данным отечественных рейтинговых агентств «Эксперт РА» и «Международной информационной группы «Интерфакс», университет входит в топ-100 лучших вузов России.

Редакция опросила студентов медицинского университета и колледжа и узнала, как они относятся к закону.

«Учусь на шестом курсе. Отношусь к закону позитивно. Молодому врачу сложно адаптироваться в экстренных и новых ситуациях. А сейчас нам обещают обеспечение постоянной поддержки на начальных этапах. Цель закона — улучшить качество медицинской помощи. А наставник не позволит сделать молодому сотруднику грубые ошибки. Более того, перевод бюджетных мест в целевое дает гарантию молодому сотруднику в месте работы», — поделилась Алина.

«Я учусь на шестом курсе. Считаю, что этот закон был принят только потому, что его обсуждали люди без медицинского образования и не связанные с реальной медициной. Кадровые проблемы в здравоохранении вызваны множеством причин, и вместо их решения, просто сделали нас рабами своего образования, обязав отрабатывать после учебы», — заявила студентка, которая попросила не указывать её имя.

Также она считает, что пока непонятно, как станет работать закон и что будет с зарплатой выпускникам в период наставничества.

«Врачи учатся в течение минимум шести лет. Это достаточно большой срок. За это время у кого-то появились семьи, дети, которых нужно обеспечивать, опять же пора решать проблемы с жильем. А значит актуален вопрос про зарплату. Одно дело, если нам будут платить столько же, сколько другим врачам, а совсем другое, если эту зарплату для нас сделают меньше», — подчеркнула девушка.

Артем же считает, что закон гарантирует студентам рабочее место в государственных учреждениях после колледжа.

«Только штрафами и принуждением проблему не решить. Как и врачам, нам, медицинским работникам, тоже необходимы меры поддержки. А без них — нет смысла отработок», — отметил юноша.

Ординатор-выпускник Анастасия считает принятый закон абсурдным.

«Это может лишь на время заткнуть кадровые дыры, но в итоге приведет к еще большей нехватке специалистов, так как студенты откажутся поступать в медицинские вузы на таких условиях. Также я считаю, что многие люди не решатся поступать из-за вынужденного подписания целевого договора. Ведь обучение в медицинском — очень тяжкий труд, есть вероятность не сдать сессию, отчислиться. Не стоит забывать и про то, что многие, не окунувшись в медицину, не могут заранее предугадать, получится ли у них работать в этой профессии. Есть знакомые, которые сами забирали документы на первом-третьем курсе медицинского», — поделилась девушка.

Кроме того, студентка подчеркнула, что «целевиков» лишают возможности уйти, если им не подошла профессия, так как они будут обязаны выплатить штрафы за годы своего обучения.

«Вынужденная отработка в госучреждениях лишает возможности работать в частных клиниках [Речь про те, которые работают без ОМС], в которых врачи могли бы получать достойную зарплату за свой труд. Студенты, конечно, скорее всего, смогут совмещать отработку в государственной и работу в частной организациях, но им придется работать весь день, вместо половины. Обучение в медицинском — это в среднем шесть-девять лет жизни. Не думаю, что многим захочется после этого еще проводить весь день на работе. В возрасте 26 лет многим уже хочется обзавестись семьей и уделять время своим детям, а не только пациентам», — добавила Анастасия.

«Что касается закона — его уже приняли, а значит стоит подстроиться. Мы могли после шести лет учебы пойти работать в частные клиники, а теперь такой выбор отсрочили от года до трех лет. Но зато мы наберемся опыта в госучреждениях и уже потом не будем совершать глупые ошибки», — рассказал Игорь.

«Документы на отчисление никто не подавал»

Ректор рязанского медицинского университета Роман Калинин рассказал, что новый закон уже обсуждали со студентами в начале учебного года.

«Все студенты были готовы к его принятию. Сильных изменений в законе не произошло. Ординатура у нас и так многие годы практически вся целевая. «Целевиков» у нас много: вырос показатель с 79 до 85% от всех студентов. Наш университет один из лидеров среди российских вузов по показателям такого набора. Дело в том, что правильно проведенный целевой набор убирает необходимость распределения. Также выше 90% студентов после учебы в РязГМУ работают по профессии. Мы сейчас ждем подзаконный акт по наставничеству, чтобы понять, как будет работать система», — рассказал Калинин.

Стоит отметить, что в РязГМУ в ординатуру принимали на 2025/26 годы 268 человек, из которых только 52 места платных.

Кроме того, ректор отметил, что никаких нареканий к закону нет, так как он положительно повлияет на обеспеченность кадрами. А еще Калинин развеял самые актуальные мифы.

«Да, возможно, мы не полностью закроем нехватку врачей в госучреждениях. Но уже будет лучше, если студенты отработают несколько лет с наставниками и наберутся опыта, а в последующем, возможно, и останутся работать там. Также хочу развеять миф студентов о том, что выбора у них не будет. В пояснительной записке четко говорится, что выпускники смогут сами выбрать, где пройти наставничество и с кем. Госучреждения по городу и региону будут продолжать привлекать условиями и выгодами будущих врачей, чтобы те не уехали в соседние регионы. Второй миф — «все три года будут платить копейки или вообще не платить». Это не так! Всех студентов устроят по трудовому договору как врачей на полную или половину ставки. Например, ординаторы второго года обучения у нас уже работают полноценно и получают хорошую зарплату. Еще ни один не жаловался. Все мифы — это страхи студентов, которые ничем не подкреплены», — подчеркнул Калинин.

Директор рязанского медицинского колледжа Илья Савин сообщил, что они обсуждали со студентами новый закон, но никто из учащихся не подавал документы на отчисление.

«Специальности, по которым колледж осуществляет подготовку, являются востребованными на рынке труда, а также для абитуриентов. Заинтересованность в медицинских и фармацевтических специальностях в последние годы не снижается. Заключение договоров о целевом обучении осуществляется исходя из потребности региона в квалифицированных кадрах. Принятие законопроекта поможет поэтапно устранить кадровый дефицит специалистов со средним медицинским образованием в системе здравоохранения, а выпускникам — гарантировать получение рабочего места, возможность профессиональной переподготовки на выпускном курсе и быструю адаптацию на рабочем месте», — добавил Савин.

Рязанский минздрав отвечает

В рязанском минздраве отметили, что на 2025 год, по их расчету, требуются 128 врачей с высшим образованием.

«Наиболее востребованы специальности: врачи-педиатры участковые, врачи-терапевты участковые, врачи-онкологи, врачи-кардиологи, врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-физической и реабилитационной медицины, врачи-травматологи-ортопеды. По сравнению с 2023 годом наблюдается положительная динамика притока специалистов с высшим медицинским образованием. В 2023 году после завершения обучения в медицинские организации региона трудоустроены 180 врачей, в 2024 году — 200 врачей, в 2025 — 215 врачей», — подчеркнули в минздраве.

Помимо того, в ведомстве сообщили, что наставниками выбирают тех врачей, у которых есть большой опыт и результат. Также за наставничество с 1 января 2026 года будут платить не менее 10% от минимального размера оплаты труда, установленного в России, за каждый месяц работы со студентами [минимум 2709,30 рублей каждый месяц, пока врач является наставником, — прим. ред.].

Рязанский минздрав подчеркнул, что заработная плата врачей устанавливается в каждом медучреждении самостоятельно на основании коллективного договора, локальных нормативных актов, принятых в учреждении по согласованию с профсоюзными органами, и включает в себя:

Должностной оклад, который зависит от профессиональной квалификационной группы и квалификационного уровня, к которому относится должность, занимаемая работником;

Компенсационные выплаты, предусмотренные ТК РФ, к которым относятся: выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу и другие доплаты;

Выплаты стимулирующего характера (надбавка за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы и другие надбавки), которые производятся в пределах фонда оплаты труда.

«Размер средней заработной платы врачей амбулаторно-поликлинического звена по состоянию на 1 ноября 2025 года составляет 97 137 рублей», — добавили в минздраве.

Однако, нет информации, сколько станут платить студентам, которые проходят наставничество.

Кроме того, минздрав подчеркнул, что, начиная с 2024 года, удалось переломить отток врачей в другие регионы: 67 медработников уехали, а 144 прибыли.

«Компенсация оттока специалистов осуществляется за счет подготовки медицинских кадров непосредственно на территории региона», — заключили в ведомстве.