Директор Лесопарка объяснил «исчезновение» скандальной детской площадки

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Директор МУП Лесопарк Виталий Исаев объяснил «исчезновение» детской площадки. В пятницу, 17 мая, он встретился с депутатами и журналистами.
Он пояснил, что на оборудование потратили три миллиона и оно состояло из трех частей. Одну детскую площадку установили в Лесопарке, а еще одна теперь располагается в Соборном парке. Третья размещается на складе и ее установят на берегу Старицы до 1 июля.
Исаев пояснил, что площадку, которую установили в Соборном парке, передавали Лесопарку, но позже предприятие отказалось от нее.
«Нам бы не хватило бы места для ее установки. Для этого бы пришлось вырубить деревья, но этого делать мы не хотели», — отметил Исаев.
«Поэтому я принял решение, что одной площадки достаточно в Лесопарке», — добавил он.
Депутаты вместе с Исаевым сверили все то оборудование, которое должно быть установлено в Лесопарке и нехватки не обнаружили.
Напомним, осенью в Лесопарке
В четверг, 16 мая, об этой ситуации
Через несколько часов после эфира администрация Рязани
Вечером в Лесопарке заметили
Генпрокуратура
© RZN.info
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