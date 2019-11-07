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Против ректора РГУ Андрея Минаева прекратили уголовное дело. Об этом сообщил его адвокат Эдуард Видакас.
Решение принял Советский районный суд в четверг, 7 ноября.
Видакас пояснил, что оно вступит в силу в течение 10 дней. Теперь Минаев может вернуться к своим обязанностям.
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
Проректора РГУ Кирьянову
5 апреля суд над ректором
Позже решение
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