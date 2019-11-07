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15:46, 7 ноября 2019 897
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Против ректора РГУ Андрея Минаева прекратили уголовное дело 4

Против ректора РГУ Андрея Минаева прекратили уголовное дело

Против ректора РГУ Андрея Минаева прекратили уголовное дело. Об этом сообщил его адвокат Эдуард Видакас.

Решение принял Советский районный суд в четверг, 7 ноября.

Видакас пояснил, что оно вступит в силу в течение 10 дней. Теперь Минаев может вернуться к своим обязанностям.

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. 3 апреля суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил срок задержания.

5 апреля суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но в итоге суд закончился арестом.

Позже решение обжаловали.15 апреля Минаева отпустили под домашний арест.


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