Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка

Андрей Мягков отреагировал на критику «Иронии судьбы, или С легким паром», высказанную митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Исполнитель роли Евгения Лукашина назвал архиерея «недалеким».
«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалек умом, что ж тут говорить, если это так?» — слова актера приводит «
Напомним, перед новогодними каникулами митрополит
Другое мнение высказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, фильм является прекрасной и доброй новогодней сказкой.
«Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — сказал он.
Владыку Марка позже поддержал протоиерей Всеволод Чаплин. Он назван Новый год «омерзительным» праздником из-за «повода для пьянства и обжорства».
На своей странице в Facebook Чаплин написал, что «Церковь думает так, как владыка Марк,