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15:26, 3 января 2019 535
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Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка

Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка

Фото: Kinopoisk.ru

Андрей Мягков отреагировал на критику «Иронии судьбы, или С легким паром», высказанную митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Исполнитель роли Евгения Лукашина назвал архиерея «недалеким».

«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалек умом, что ж тут говорить, если это так?» — слова актера приводит «Говорит Москва».

Напомним, перед новогодними каникулами митрополит Марк заявил, что фильм «Ирония судьбы», который традиционно показывают российским телезрителям 31 декабря, «противоречит христианским ценностям» и «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

Другое мнение высказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, фильм является прекрасной и доброй новогодней сказкой.

«Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — сказал он.

Владыку Марка позже поддержал протоиерей Всеволод Чаплин. Он назван Новый год «омерзительным» праздником из-за «повода для пьянства и обжорства».

На своей странице в Facebook Чаплин написал, что «Церковь думает так, как владыка Марк, а не как Владимир Легойда».


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