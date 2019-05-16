Карабасова пригласили в следком во время прямого эфира с Путиным

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Во время заданного в прямом эфире вопроса Путину, Карабасова пригласили в следственный комитет. Об этом журналисту RZN.info сообщил собственный источник.
Ранее в парке
В четверг, 16 мая, об этой ситуации
«Какая наглость, — возмутился президент. — Думал, такого не бывает».
Ведущий трансляции пошутил, что во время разговора в лесопарке начались строительные работы.
«Надеюсь Бастрыкин (глава СКР — прим. ред.) нас слышит и не упустит шанса проявить свои профессиональные качества», — добавил Путин.
Через несколько часов после эфира администрация Рязани
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета
|
cледующая новость →Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке
Менее 60 дней осталось у рязанских предпринимателей, чтобы установить онлайн-кассы.