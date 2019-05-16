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20:59, 16 мая 2019 2 322
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Карабасова пригласили в следком во время прямого эфира с Путиным

Карабасова пригласили в следком во время прямого эфира с Путиным

Фото: Администрация Рязани

Во время заданного в прямом эфире вопроса Путину, Карабасова пригласили в следственный комитет. Об этом журналисту RZN.info сообщил собственный источник.

Ранее в парке не нашли спортивное и игровое оборудование на сумму больше трех миллионов рублей. При этом, акт работ с подрядчиком подписали 22 июня, а контракт оплатили неделю спустя.

В четверг, 16 мая, об этой ситуации рассказали Владимиру Путину в прямом эфире на Медиафоруме ОНФ.

«Какая наглость, — возмутился президент. — Думал, такого не бывает».

Ведущий трансляции пошутил, что во время разговора в лесопарке начались строительные работы.

«Надеюсь Бастрыкин (глава СКР — прим. ред.) нас слышит и не упустит шанса проявить свои профессиональные качества», — добавил Путин.

Через несколько часов после эфира администрация Рязани прокомментировала ситуацию.


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