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10:36, 23 сентября 2019 253
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Прокуратура рассказала о нарушениях, найденных в «Лесной сказке» после скандала с иркутскими школьниками

Прокуратура рассказала о нарушениях, найденных в «Лесной сказке» после скандала с иркутскими школьниками

Прокуратура рассказала о нарушениях, найденных в детском лагере «Лесная сказка», куда приезжали иркутские школьники. Об этом сообщил сайт органа.

В частности, в жилых дачах №6, №7 площадь спальных помещений оказалась меньше четырех квадратных метров на ребенка, что является нарушением СанПиН. Также меню питания не согласовали с роспотребнадзором.

Еще оно выявленное нарушение — на четвертую смену администрация лагеря не заключила договор на проведение дератизации, дезинфекции, дезинсекции.

Директору назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

Внесено представление руководителю регионального роспотребнадзора, «в связи с ненадлежащим контролем в отношении ООО «ДООЦ «Лесная сказка», а также необоснованной выдачей санитарно-эпидемиологического заключения».

Также представление вынесли зампреду правительства Рязанской области. Прокуратура считает, что министерство образования и молодежной политики непроконтролировало состояние лагеря.

Напомним, в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе приехали 179 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Они пожаловались на условия и попросили увезти их. После жалобы в лагере устроили проверку прокуратура, министр образования Иркутской области и следователи.

Детский омбудсмен заявила, что Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем.

Позже Роспотребнадзор пояснил, что лагерь не должен был работать в четвертую смену.

Также Любимов извинился за испорченный отдых школьников.

Ранее сообщалось, что школьников отправят в другие лагеря.

Школьники вернулись домой в Нижнеудинск заболевшими.


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