Прокуратура рассказала о нарушениях, найденных в «Лесной сказке» после скандала с иркутскими школьниками

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Прокуратура рассказала о нарушениях, найденных в детском лагере «Лесная сказка», куда приезжали иркутские школьники. Об этом сообщил
В частности, в жилых дачах №6, №7 площадь спальных помещений оказалась меньше четырех квадратных метров на ребенка, что является нарушением СанПиН. Также меню питания не согласовали с роспотребнадзором.
Еще оно выявленное нарушение — на четвертую смену администрация лагеря не заключила договор на проведение дератизации, дезинфекции, дезинсекции.
Директору назначили штраф в размере трех тысяч рублей.
Внесено представление руководителю регионального роспотребнадзора, «в связи с ненадлежащим контролем в отношении ООО «ДООЦ «Лесная сказка», а также необоснованной выдачей санитарно-эпидемиологического заключения».
Также представление вынесли зампреду правительства Рязанской области. Прокуратура считает, что министерство образования и молодежной политики непроконтролировало состояние лагеря.
Напомним, в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе
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