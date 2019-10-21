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Студенты закрывающегося филиала института культуры записали видеообращение к президенту. Ролик опубликован «ВКонтакте».
У учащихся осталось
Напомним, филиал Московского института культуры
О закрытии вуза
Московский институт
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