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В Рязани изменили работу платных парковок
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Опубликовано постановление об окончании отопительного сезона в Рязани
Документ официально опубликовали 24 апреля.
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В Ряжском районе произошло смертельное ДТП с фурой и рейсовым автобусо...
Полиция начала проверку.
11 часов назад
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Возле стадиона ЦСКА в Рязани загорелся автомобиль
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Рязанцы засняли солнечное гало
2 часа назад
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В Рязанской области 25 апреля потеплеет до +23 градусов
6 часов назад
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Стало известно, что произошло в районе рязанского завода
8 часов назад
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Публикации
5 часов назад
276
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
15 апреля 12:52
5 714
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которые могут рухнуть
2 апреля 13:42
25 982
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
28 марта 15:41
44 093
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
22 марта 15:11
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Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зоны и площадку для пляжного волейбола
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В Госдуму внесли проект о досрочном увольнении со службы многодетных м...
28 минут назад
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В рязанском поселке Стенькино загорелся жилой дом
54 минуты назад
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Малков рассказал, когда начнет работать военный госпиталь в Дашково-Пе...
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Малков анонсировал обновление системы обеспечения льготников лекарства...
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Малков отметил вклад общественной палаты региона по выполнению задач п...
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Малков заявил, что реставрацию гимназии № 2 закончат к сентябрю
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Возле стадиона ЦСКА в Рязани загорелся автомобиль
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В Пентагоне сообщили, что будет в новом пакете помощи Украине
1 час назад
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Новые
Вся рязанская земля начинается с кремля
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Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань