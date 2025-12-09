Рязанцев поблагодарили за помощь в покупке машины в зону СВО

Военное подразделение на Артëмовском направлении в зоне СВО поблагодарило Рязанский сигарный клуб, Группу компаний «Регион62», ООО «Газолина», РЗН. инфо и неравнодушных рязанцев за помощь в покупке машины. Гуманитарную помощь позволили оказать организованные сборы средств. Полноприводная машина «Соболь» уже поступил в распоряжение группы, позже её перекрасят и оборудуют системой РЭБ для выполнения боевых задач. Автомобиль поможет при эвакуации бойцов. «Равнодушным же гражданам пожелаем мирного мира над головой и крепчайшего здоровья, чтобы была возможность этим мирным небом насладиться. Чем больше нас, тем меньше их! Победа будет за нами!», — отметил руководитель военного подразделения.

