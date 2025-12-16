Рязань
Жительницу Ханты-Мансийска обязали вернуть рязанке похищенные мошенниками деньги
Жительницу Ханты-Мансийска обязали вернуть рязанке похищенные мошенниками деньги. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Отмечается, что пенсионерка из Рязани под влиянием мошенников перевела на подконтрольный им банковский счет 65 тыс. рублей. Оперативники выяснили, что деньги поступили на счет жительницы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, выполнявшей роль «дроппера».

Женщину обязали вернуть пенсионерке похищенную сумму.