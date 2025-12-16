Жительницу Ханты-Мансийска обязали вернуть рязанке похищенные мошенниками деньги

Отмечается, что пенсионерка из Рязани под влиянием мошенников перевела на подконтрольный им банковский счет 65 тыс. рублей. Оперативники выяснили, что деньги поступили на счет жительницы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, выполнявшей роль «дроппера». Женщину обязали вернуть пенсионерке похищенную сумму.