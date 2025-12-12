ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов РФ

Совет Евросоюза решил бессрочно заблокировать суверенные активы России, как сообщается в заявлении, опубликованном датским председательством в Совете ЕС. «Совет ЕС подтвердил бессрочную блокировку российских активов», — говорится в документе. Согласно плану Еврокомиссии, этот шаг является начальным этапом к последующей экспроприации активов Российской Федерации.