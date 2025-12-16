Прокуратура нашла нарушения в работе рязанской фермы

При проверке нашли нарушения требований технических регламентов. В частности, предпринимателем не размещены сведения о лицензировании молочной продукции на государственных сервисах Росаккредитации, допущены нарушения при оформлении документов на животных. Возбуждено дело об административном правонарушении. Назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Прокуратура нашла нарушения в работе рязанской фермы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

